Центр Вологды оставят без воды

23 Июль 17:57 2019-07-23T17:57:32+03:00

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Вологде грозит массовое отключение воды.

Водоснабжение отключат 26 июля для работ по врезке нового водопровода. Новый водопровод стоимостью почти в 15 миллионов рублей уложил МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» одновременно с капитальным ремонтом дороги улицы.

Сейчас работы по укладке закончены, но необходимо врезать новый водопровод. Для этого потребуется более суток.

Без воды останутся дома, расположенные по адресам: Благовещенская , 89, 91; Мохова дом № 14, 15, 17; Октябрьская 66, 67; проспект Победы, 99.

По сообщению администраци города, с вечера 26 июля до конца дня 28 июля воду будет организовано водоснабжение из автоцистерн.

Известны точки подвоза: с 9 до 12 на Октябрьской, 66 и на пересечении улиц Благовещенская -Мохова с 13 до 15 и с 16 до 20 часов, сообщает потрал Город Во.

ИСТОЧНИК KP.RU