Центр Вологды оставят без воды
Вологде грозит массовое отключение воды.
Водоснабжение отключат 26 июля для работ по врезке нового водопровода. Новый водопровод стоимостью почти в 15 миллионов рублей уложил МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» одновременно с капитальным ремонтом дороги улицы.
Сейчас работы по укладке закончены, но необходимо врезать новый водопровод. Для этого потребуется более суток.
Без воды останутся дома, расположенные по адресам: Благовещенская , 89, 91; Мохова дом № 14, 15, 17; Октябрьская 66, 67; проспект Победы, 99.
По сообщению администраци города, с вечера 26 июля до конца дня 28 июля воду будет организовано водоснабжение из автоцистерн.
Известны точки подвоза: с 9 до 12 на Октябрьской, 66 и на пересечении улиц Благовещенская -Мохова с 13 до 15 и с 16 до 20 часов, сообщает потрал Город Во.
ИСТОЧНИК KP.RU