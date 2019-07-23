2019-07-23T17:23:48+03:00
Происшествия

Спасатели потрясены: мальчик засунул голову между столбами

Расстояние между ними было не более 15 сантиметров
Иван Чухнин
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Фото Спасательной службы Череповца.Фото Спасательной службы Череповца.
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В Череповце произошел инцидент, удививший даже видавших виды спасателей.

Сигнал поступил 23 июля около часа дня. Звонила взволнованная мама юного череповчанина.

На улице у дома №49 на улице Ленина маленький мальчик засунул голову между двух столбов, которые держали козырек подъезда. Обратно голову он вытащить не сумел. От ужаса ребенок закричал.

- Мальчик плакал на весь двор, не мог вытащить голову обратно... Расстояние между конструкциями сантимеров 15, не больше. Как он сумел засунуть голову - непонятно! - говорит директор спасательной службы Дмитрий Санакоев.

Специалисты буквально за 20 минут сумели высвободить ребенка из хитроумной ловушки. Сначала они пытались разжать трубы гидроинструментов, однако, чтобы не нанести ребебку травму (труба могла «сыграть»), решили подрезать трубу снизу.

Ребенка передали маме в целости и сохранности, помощь врачей мальчику не потребовалась.

А управляющая компания теперь должна оперативно заварить разрез на трубе, чтобы козырек не рухнул.

ИСТОЧНИК KP.RU

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