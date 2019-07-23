2019-07-23T18:13:46+03:00
Общество

Акция по сбору вторсырья пройдёт в Вологде

Вологжане могут сдать макулатуру, пластик и алюминий
Евгения ГРЕБЕЛКИНА
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Принимать вторсырьё будут в течение трёх дней (Фото: vk.com)Принимать вторсырьё будут в течение трёх дней (Фото: vk.com)Фото: Из архива KP.RU
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Очередная акция по сбору вторсырья пройдёт в Вологде в течение трёх дней. Её организатор – общество защиты животных «Велес». Волонтёры будут принимать у населения макулатуру, пластиковые бутылки и изделия из алюминия.

Акция начнётся во вторник, 23 июля, в 18.30. В течение часа приносить вторсырьё можно на две точки: к магазину «Элма» на улице Текстильщиков и к зенитке около вокзала.

В среду, 24 июля, в это же время принимать вторсырьё будут около дома на Ленинградской, 136 и у стадиона «Локомотив». В четверг, 25 июля, зоозащитники организуют точки приёма около торгового центра «Апельсин» на Карла Маркса и рядом с почтовым отделением на улице Новгородской, 23.

Зоозащитники принимают три вида вторсырья (Фото: vk.com) Фото: Из архива KP.RU

Зоозащитники принимают три вида вторсырья (Фото: vk.com)Фото: Из архива KP.RU

Напомним, что подобные акции проходят раз в месяц. Все вырученные от сдачи вторсырья средства идут на лечение и стерилизацию бездомных животных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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