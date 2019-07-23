Вологжанка сыграла русско-грузинскую свадьбу на телеканале
В очередном выпуске реалити-шоу «Четыре свадьбы» на телеканале "Пятница" приняли участие вологжане.
Пара из Вологды - Мария и Малхаз будут бороться за главный приз – романтическое путешествие.
Правда, для этого нужно организовать лучшую свадьбу и понравиться конкуренткам.
А они уже о оценят и место проведения мероприятия, и свадебное платье, и банкетное меню.
У вологжан - русско-грузинская свадьба. Их конкурентка Любовь из Геленджика проведет свадьбу в стиле бохо-шик. Полина из Москвы выступит ведущей на собственном торжестве. А невеста Анастасия из Твери превратила свадьбу в настоящую зимнюю сказку.
Как это все получилось, можно увидеть сегодня, 23 июля, начало в 19:00, сообщает пресс-служба телеканала "Пятница".
ИСТОЧНИК KP.RU