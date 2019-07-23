Стала известна причина смерти известного боксера Артёма Игнатьева

СЕГОДНЯ 12:44 2019-07-23T12:44:42+03:00

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Стала известна причина известного боксера, тренера и судьи Артема Игнатьева. Он умер 22 июля в 4 часа утра от инсульта.

Как пояснил президент Федерации бокса Вологодской области Сергей Назаров, Игнатьев только что вернулся из спортивного лагеря на Мологе, где проводились сборы.

Артем Игнатьев был тренером, судьей на всероссийских соревнованиях. В планах было — выдвинуть его на звание судьи международной категории, уже готовились документы. Артем уже отсудил ряд состязаний на уровне Северо-Запада.

«Его смерть была неожиданной, для меня как ушат холодной воды. Они приехали со сборов, где работали тренерами. Загорелые, я думал, они с юга. Настроен был позитивно, говорили, что надо с судейством решать вопросы. Он уже закончил спортивную карьеру, все-таки было 36 лет», - рассказал порталу Gorodche.ru Назаров.

Артём Игнатьев будет похоронен 24 июля на кладбище возле деревни Ирдоматка.

ИСТОЧНИК KP.RU