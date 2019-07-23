В череповецкой больнице появился УЗИ-аппарат за 17 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 12:34 2019-07-23T12:34:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Современный УЗИ-аппарат экспертного класса появился в областной больнице №2. Его приобрели в рамках программы «Здоровье Вологодчины» за 17 миллионов рублей. Оборудование такого класса поможет врачам более точно ставить диагноз. Изображения у аппарата получается сверхвысокой четкости, позволяющие обнаруживать малейшие патологии. Это особенно важно для выявления онкологических заболеваний на ранней стадии.

Важное свойство нового оборудования - его удобство и мобильность, с аппаратом можно обследовать лежачих пациентов.

Сейчас перед коллективом стоит задача максимально эффективно загрузить дорогостоящую технику, сообщает правительство области.

ИСТОЧНИК KP.RU