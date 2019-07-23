Вологжанин ограбил кассу мини-маркета

СЕГОДНЯ 10:10 2019-07-23T10:10:50+03:00

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Сотрудники патрульно-постовой службы задержали грабителя. Вологжанин ограбил мини-маркет, расположенный в районе Льнокомбината.

Грабитель зашел в магазин около 22.00, и, применив силу к кассиру, похитил 13 тысяч рублей из кассы.

На место выехала следственно-оперативная группа отдела полиции № 1 УМВД России по г. Вологде. Сотрудники уголовного розыска изучили записи камер видеонаблюдения и составили приметы подозреваемого.

Затем сотрудники патрульно-постовой службы, действуя по ориентировке, в одной из квартир, расположенной на улице Конева, выявили схожего по приметам мужчину. Он был доставлен в отдел полиции № 1 УМВД России по г. Вологде.

Юноша 1992 г.р. признался в содеянном. Деньги он успел потратить. По данному факту отделом полиции № 1 УМВД России по г. Вологде возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 161 УК РФ (Грабеж, совершенный с применением насилия). Молодому человеку грозит до 7 лет колонии со штрафом в размере до 10 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU