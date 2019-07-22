Глухомань: в кадуйском лесу неизвестный отобрал у женщины велосипед

22 Июль 17:57 2019-07-22T17:57:47+03:00

Ему грозит срок за грабеж

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Грабеж произошел в глухом кадуйском лесу. Неизвестный встретил там велосипедистку и отобрал у нее средство передвижения.

Как сообщает пресс-служба управления Росгвардии, ЧП случилось около 18.30. 45-летняя жительница Череповца ездила в лес за грибами.

На лесной дороге женщина встретила неизвестного, который под угрозой применения силы отобрал у нее велосипед и уехал.

На вызов выехал наряд вневедомственной охраны.

Грабитель вышел им навстречу шатающейся походкой, рядом с собой он вел велосипед. Мужчине помогли добраться до отдела полиции.

Там женщина опознала вора и признала свой велосипед.

Наглым обидчиком женщины-грибника оказался 23-летний житель Кадуя, который перебрался жить в Череповец.

Он пойдет под суд по статье «Грабеж».

ИСТОЧНИК KP.RU