Глухомань: в кадуйском лесу неизвестный отобрал у женщины велосипед
Грабеж произошел в глухом кадуйском лесу. Неизвестный встретил там велосипедистку и отобрал у нее средство передвижения.
Как сообщает пресс-служба управления Росгвардии, ЧП случилось около 18.30. 45-летняя жительница Череповца ездила в лес за грибами.
На лесной дороге женщина встретила неизвестного, который под угрозой применения силы отобрал у нее велосипед и уехал.
На вызов выехал наряд вневедомственной охраны.
Грабитель вышел им навстречу шатающейся походкой, рядом с собой он вел велосипед. Мужчине помогли добраться до отдела полиции.
Там женщина опознала вора и признала свой велосипед.
Наглым обидчиком женщины-грибника оказался 23-летний житель Кадуя, который перебрался жить в Череповец.
Он пойдет под суд по статье «Грабеж».
ИСТОЧНИК KP.RU