2019-07-22T17:17:39+03:00
Спорт

Известный 36-летний боксер скончался в международный День бокса

Иван Чухнин
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Фото: портал Город ЧЕ.Фото: портал Город ЧЕ.
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Скончался известный череповецкий боксёр Артём Игнатьев. Он был первым мастером спорта России международного класса по боксу в Вологодской области. Как сообщает портал Gorodche.ru, Артем умер ночью, 22 июля, в международный День бокса.

Игнатьев родился 11 сентября 1982 года в Череповце, в 1997 году закончил среднюю школу № 25, обучался в техническом лицее № 34.

В мае 2000 года завоевал титул чемпиона России среди юниоров в весовой категории до 51 кг. В ноябре того же года занял 2-е место на чемпионате мира среди юниоров в весовой категории до 51 кг, за что получил звание Мастера спорта России международного класса.

Артем Игнатьев стал первым в Вологодской области боксером с таким титулом.

В 2002 году на чемпионате России выступал в легчайшем весе (до 54 кг), завоевев «бронзу».

Причины смерти спортсмена не сообщаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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