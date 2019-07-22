Известный 36-летний боксер скончался в международный День бокса
Скончался известный череповецкий боксёр Артём Игнатьев. Он был первым мастером спорта России международного класса по боксу в Вологодской области. Как сообщает портал Gorodche.ru, Артем умер ночью, 22 июля, в международный День бокса.
Игнатьев родился 11 сентября 1982 года в Череповце, в 1997 году закончил среднюю школу № 25, обучался в техническом лицее № 34.
В мае 2000 года завоевал титул чемпиона России среди юниоров в весовой категории до 51 кг. В ноябре того же года занял 2-е место на чемпионате мира среди юниоров в весовой категории до 51 кг, за что получил звание Мастера спорта России международного класса.
Артем Игнатьев стал первым в Вологодской области боксером с таким титулом.
В 2002 году на чемпионате России выступал в легчайшем весе (до 54 кг), завоевев «бронзу».
Причины смерти спортсмена не сообщаются.
ИСТОЧНИК KP.RU