Завяли лютики:в Череповце подрядчик недополучит миллион рублей
В Череповце подрядчик, взявшийся озеленять город, недополучит более миллиона рублей. Весь контракт стоил 16 миллионов.
Как сообщает официальный сайт Череповца, штрафные санкции и пени за срыв контракта составят один миллион 300 тысяч рублей.
По словам начальника департамента ЖКХ Артёма Соколова, претензии к ящикам и цветочным клумбам остаются.
Во многих ящиках и на восьми клумбах цветы так и не отродились. Либо это была некачественная рассада, либо в период засуху цветы не поливали.
Между тем в контракте было запланировано около 50 поливов.
- По всем нарушениям контракта составлены акты, сейчас у подрядчика есть 10 дней на их устранение. В случае, если нарушения не будут устранены, рассаду не заменят, будут выставлены дополнительные санкции. Все суммы штрафов будут удержаны во время оплаты контракта. Пока ни один акт о приемке работ не подписан, — рассказал Артём Соколов.
В контракт входит обрезка деревьев и кустарников. Она выполняется по графику.
ИСТОЧНИК KP.RU