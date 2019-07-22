2019-07-22T11:56:16+03:00
Происшествия

Спасатели снимали детей с крыши десятиэтажки

Они оказались отрезанными от лестницы
Иван Чухнин
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В Череповце двух детей заперли на крыше десятиэтажки. Вызволять школьников из плена пришлось спасателям. Инцидент случился 21 июля.

По телефону спасателям сообщили, что на крыше дома 46 по ул.Сталеваров находятся несовершеннолетние, которые не могут самостоятельно спуститься.

Как сообщает единая дежурно-диспетчерская служба, сигнал поступил в 14:07.

Спасатели выехали на место.

Прибывшие на место спасатели деблокировали выход. Там находились мальчики 13 и 16 лет. Действительно, дети были отрезаны от лестницы, по которой сюда забрались.

- Дети забрались на крышу через специальный выход, а потом, видимо, сотрудник ЖКХ, сторож или дворник, запер дверь, - приводит портал Gorodche.ru слова директора Спасательной службы Череповца Дмитрия Санакоева.

За помощью к спасателям обратились сам подростки. Их передали сотрудникам полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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