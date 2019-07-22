В Интернете появился трейлер сериала, который снимался на Вологодчине

СЕГОДНЯ 11:10 2019-07-22T11:10:26+03:00

Сериал "Обитель" увидит свет уже в этом году

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В Интернете появился трейлер сериала "Обитель". Сериал снимался на Вологодчине.

Уже в этом году на экранах должен появиться 8-серийный художественный фильм "Обитель". Он снимался в Кириллове, для съемок были задействованы местные жители.

Как сообщала "Комсомолка", это экранизация одноименного романа Захара Прилепина. Фильм снимали в августе-сентябре 2018 года.

Режиссером и сценаристом сериала выступил Александр Велединский. Он известен россиянам по работе над сценариями к культовым в начале 2000-х сериалам «Бригада» и «Дальнобойщики», а также к фильму «Географ глобус пропил». В фильме по книге Алексея Иванова он был еще и главным режиссером.

Стены Кирилло-Белозерского монастыря стали естественными декорация для новой экранизации - действие фильма происходит в 20-е годы XX века в Соловецком монастыре, где большевики организовали лагерь особого назначения.

Среди занятых в картине - российские звезды кино Сергей Безруков, Виктор Раков, Виктор Добронравов, Владимир Стеклов, Федор Лавров, Михаил Евланов.

ИСТОЧНИК KP.RU