В Вытегорском районе моторист с судна "Александр Обухов" упал за борт
Трагедия произошла в воскресенье, 22 июля. Около 10 часов утра на Онежском озере погиб 40-летний мужчина. Она работал мотористом-рулевым теплохода «Александр Обухов».
Как оказалось, судно буксировало баржу. Речник шел вдоль борта судна и неожиданно вывывалился за борт. Коллеги бросились спасать его, вытащили на палубу, но мужчина оказался мертв.
Главная версия ЧП, которую проверяют следователи регионального управления СК РФ: мужчина плохо себя почувствовал и потерял сознаниие.
За эту версию говорит тот факт, что в воде он не подавал признаков жизни. Об этом свидетельствуют показания членов команды.
В каюте погибшего были обнаружены лекарственные препараты.
Однако будет проведена доследственная проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза.
ИСТОЧНИК KP.RU