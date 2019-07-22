В Вытегорском районе моторист с судна "Александр Обухов" упал за борт

СЕГОДНЯ 10:47 2019-07-22T13:07:02+03:00

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Трагедия произошла в воскресенье, 22 июля. Около 10 часов утра на Онежском озере погиб 40-летний мужчина. Она работал мотористом-рулевым теплохода «Александр Обухов».

Как оказалось, судно буксировало баржу. Речник шел вдоль борта судна и неожиданно вывывалился за борт. Коллеги бросились спасать его, вытащили на палубу, но мужчина оказался мертв.

Главная версия ЧП, которую проверяют следователи регионального управления СК РФ: мужчина плохо себя почувствовал и потерял сознаниие.

За эту версию говорит тот факт, что в воде он не подавал признаков жизни. Об этом свидетельствуют показания членов команды.

В каюте погибшего были обнаружены лекарственные препараты.

Однако будет проведена доследственная проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза.

ИСТОЧНИК KP.RU