В Череповецком районе пропал 39-летний мужчина
Он ушел из дома в поселке Суда
ПСО "Ты не один".
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В Череповецком районе пропал 39-летний Александр Соляников.
Он ушел 17 июля из дома в поселке Суда и с тех пор о нем нет никакой информации.
Информацию распространяют волонтеры. Мужчина может находиться в Череповце.
Он невысокого роста - до 165 см, крепкий, коротко пострижен, у него русые волосы.
Имеет крупную татуировку на левом предплечье.
Из дома ушел в синих джинсах, черном джемпере с белыми полосками и черных кроссовках с синими шнурками.
Всех, кто обладает какой-либо информацией об Александре, просят сообщить ь по телефонам: полиция — 102, волонтеры — 8-911-505-68-98.
ИСТОЧНИК KP.RU