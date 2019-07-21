2019-07-21T18:20:56+03:00
Происшествия

В Череповецком районе пропал 39-летний мужчина

Он ушел из дома в поселке Суда
Иван Чухнин
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ПСО "Ты не один".ПСО "Ты не один".
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В Череповецком районе пропал 39-летний Александр Соляников.

Он ушел 17 июля из дома в поселке Суда и с тех пор о нем нет никакой информации.

Информацию распространяют волонтеры. Мужчина может находиться в Череповце.

Он невысокого роста - до 165 см, крепкий, коротко пострижен, у него русые волосы.

Имеет крупную татуировку на левом предплечье.

Из дома ушел в синих джинсах, черном джемпере с белыми полосками и черных кроссовках с синими шнурками.

Всех, кто обладает какой-либо информацией об Александре, просят сообщить ь по телефонам: полиция — 102, волонтеры — 8-911-505-68-98.

ИСТОЧНИК KP.RU

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