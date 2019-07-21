В Вологде горел очередной деревянный дом

СЕГОДНЯ 14:15 2019-07-21T14:15:47+03:00

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В минувшую субботу в 21:22 вологодские пожарные выехали по адресу Набережной VI армии, 33 - тушить возгорание в деревянном доме 1964 года постройки. Здание двухквартирное и расселенное - принадлежит администрации города, доступ должен быть ограничен, но неустановленные лица сумели пробраться внутрь. Областное УМЧС называет предварительной причиной пожара неосторожное обращение с огнем. Горожане же склоняются к версии о поджоге.

Здание должны были снести еще до 31 декабря 2017 года. Напомним, совсем недавно горели дома по адресам Гоголя, 116, на Набережной VI Армии, 81 (объект культурного наследия регионального значения), дом 19 века на улице Герцена, 44.

ИСТОЧНИК KP.RU