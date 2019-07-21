2019-07-21T14:15:47+03:00
Происшествия

В Вологде горел очередной деревянный дом

Расселенный дом на Набережной VI армии, 33 вспыхнул в половину десятого вечера
Евдокия САХАРОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В минувшую субботу в 21:22 вологодские пожарные выехали по адресу Набережной VI армии, 33 - тушить возгорание в деревянном доме 1964 года постройки. Здание двухквартирное и расселенное - принадлежит администрации города, доступ должен быть ограничен, но неустановленные лица сумели пробраться внутрь. Областное УМЧС называет предварительной причиной пожара неосторожное обращение с огнем. Горожане же склоняются к версии о поджоге.

Здание должны были снести еще до 31 декабря 2017 года. Напомним, совсем недавно горели дома по адресам Гоголя, 116, на Набережной VI Армии, 81 (объект культурного наследия регионального значения), дом 19 века на улице Герцена, 44.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
По данным Вологдастата вологжане в среднем получают 38 тысяч рублей
В Череповце отмечают главный праздник города - День металлурга
Убийце череповецкой проститутке подписано обвинение
В Череповце в аварию попала беременная женщина и ее ребенок
Киа Спектра разбилась в тоннеле под железной дорогой в Вологде
В Вологодской области незаконно работал карьер
В Молочном под Вологдой завелся пироман
Банк ПСБ снизил ставки по ипотеке до конца лета
Под Череповцом под поезд попал 54-летний мужчина
Под Соколом утонул молодой человек
Полицейский спас семью из огня в Череповецком районе
Вологда получила 25 низкопольных автобусов
В центре Вологды снова работают пожарные
В Вологде три недели назад пропала 35-летняя женщина
Два молодых человека угнали автомобиль в Вологодской области