По данным Вологдастата вологжане в среднем получают 38 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 13:58 2019-07-21T13:58:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Вологдастат обнародовал данные о зарплатах вологжан. В среднем без соц выплат в мае средняя зп составила 38 700 рублей - на 4% больше, чем в апреле, и на 8% больше чем в прошлом году.

Зарплаты в полиграфии и хим производстве выросли на 42 и 24%. По данным Вологдастата, химики получают более 80 000 рублей в месяц, металлурги более 70 000, строители, финансисты и страховщики более 54 000.

Меньше всех получают на Вологодчине производители кожаных и текстильных изделий - зарплаты от 9 800 до 12 500 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU