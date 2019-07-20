В Череповце отмечают главный праздник города - День металлурга

СЕГОДНЯ 14:49 2019-07-20T14:49:21+03:00

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В Череповце проходит День металлурга. Празднества начались в полдень на площади Молодежи. Как сообщает официальный сайт Череповца, для детей организованы пенная дискотека, футбол в ластах, рыбалка, фрироуп, скалолазание. Здесь же можно научиться плести лианы и поучаствовать в водной битве.

В детском технопарке в 12 часов началась интерактивная экскурсия без экскурсовода, но с играми и экспериментами. Направления - гидравлика, механика, оптика, акустика.

В аттракционе «Зазеркалье» на Ленина запущен новый квест — «Вокруг света за 60 минут». Там дети смогут узнать об исторических событиях и географических открытиях.

С 18 часов в Комсомольском парке запланированы танцы у фонтана. На случай дождя мероприятие перенесут в «Комсомолец». Там же с 20 часов - танцевальный вечер «В кругу друзей». Вход будет платным.

С 20:30 с южной стороны Дворца металлургов начнется концерт группы «Ночные снайперы» и Дианы Арбениной. Это первое шоу в только что построенном амфитеатре.

А в 22.45 кульминацией и завершением Дня металлурга будет салют - залпы запустят с баржи в акватории Шексны.

На время салюта и всех праздничных гуляний ГИБДД ограничит движение на мосту и прилегающих улицах.

ИСТОЧНИК KP.RU