Убийце череповецкой проститутке подписано обвинение

СЕГОДНЯ 14:04 2019-07-20T14:04:27+03:00

Скоро он предстанет перед судом

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Как сообщает областная прокуратура, утверждено обвинительное заключение в отношении череповчанина, убившего проститутку и водителя и покушении на убийство трех лиц.

ЧП произошло утром 6 января 2019 года в Череповце.

На лестнице дома № 43 по улице Краснодонцев был найден труп, кровавые следы вели в одну из квартир.

Как выяснилось, клиент поссорился с вызванной им проституткой.

Он был не удовлетворен качеством услуг и запрошенной суммой.

В результате мужчина не менее 12 раз ударил жрицу любви ножом.

Удары пришлись в спину, грудь и шею. Она умерла на месте.

Однако драма продолжилась - за работницей приехала сутенерша, она же хозяйка сауны-притона и мужчина-водитель.

Клиент говорил, что девушка, якобы, уже ушла. Однако работодатель девушки не верила. Тогда обвиняемый также напал на нее с ножом. Она получила не меньше 6 ран лица, шеи и груди. Водитель бросился на помощь и получил 17 ранений ножом.

Сутенерша сумела сбежать, а сил водителю хватило лишь спуститься с лестницы, где он умер от большой кровопотери и внутренних кровоизлияний.

Агрессивного клиента задержали, скоро он предстанет перед судом, сообщили в пресс-службе прокуратуры Вологодской области.

У погибшей проститутки остался маленький ребенок.

ИСТОЧНИК KP.RU