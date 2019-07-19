Киа Спектра разбилась в тоннеле под железной дорогой в Вологде

СЕГОДНЯ 16:28 2019-07-19T16:35:01+03:00

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ЧП случилось 18 июля в тоннеле, что соединяет улицу Герцена с улицей Конева в Вологде.

Прямо под железной дорогой случилась авария. В ней пострадал мужчина.

Как сообщает сайт управления МВД РФ по Вологодской области, ДТП случилось в третьем часу ночи.

Аавтомобиль Киа Спектра на скорости занесло, боком автомобиль ударился на одну из бетонных опор.

Как видно на фотографии с места аварии, левый бок авто вмят: деформирована дверь и багажник, а колесо оторвано.

За рулем находился 60-мужчина. С места ДТП он не был госпитализирован, хотя и получил травмы.

Кроме того, он отказался от медосвидетельствования. Сотрудники ДПС заподозрили, что он пьян.

ИСТОЧНИК KP.RU