Киа Спектра разбилась в тоннеле под железной дорогой в Вологде
ЧП случилось 18 июля в тоннеле, что соединяет улицу Герцена с улицей Конева в Вологде.
Прямо под железной дорогой случилась авария. В ней пострадал мужчина.
Как сообщает сайт управления МВД РФ по Вологодской области, ДТП случилось в третьем часу ночи.
Аавтомобиль Киа Спектра на скорости занесло, боком автомобиль ударился на одну из бетонных опор.
Как видно на фотографии с места аварии, левый бок авто вмят: деформирована дверь и багажник, а колесо оторвано.
За рулем находился 60-мужчина. С места ДТП он не был госпитализирован, хотя и получил травмы.
Кроме того, он отказался от медосвидетельствования. Сотрудники ДПС заподозрили, что он пьян.
ИСТОЧНИК KP.RU