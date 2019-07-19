В Череповце в аварию попала беременная женщина и ее ребенок

СЕГОДНЯ 16:54 2019-07-19T16:55:18+03:00

В них врезался грузовик

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Дорожная авария произошла в Северном районе Череповца. ЧП случилось в 8 утра на Северном шоссе, 38А. Грузовичок Газель выезжал с прилегающей территории на дорогу.

При этом водитель не уступил право проезда двигавшемуся по шоссе ВАЗ-2115. При столкновении пострадал водитель Газели - 32-летний мужчина. У него закрытый перелом 5–6 ребер.

Легковушкой управляла беременная женщина. У 28-летней череповчанки открытый перелом левой голени, открытая травма коленного сустава и тупая травма живота. Из-за аварии возникла угроза прерывания беременности. Так что она была немедленно госпитализирована.

Она находится под наблюдением врачей в областной больнице № 2. На переднем сиденьи авто был ее сын - 4-х летний мальчик. Он отделался ссадиной на шее.

Как сообщил отдел ГИБДД по Череповцу, он был пристегнут и находился в автокресле.

ИСТОЧНИК KP.RU