В Вологодской области незаконно работал карьер

СЕГОДНЯ 14:19 2019-07-19T14:20:45+03:00

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В Вологодской области под суд пойдет добытчик песка и гравия без каких-либо документов. Уголовное дело по факту незаконной добычи природных ресурсов в особо крупном размере будет передано в суд. Информация о незаконном карьере поступила в отделение экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России «Сокольский».

Как оказалось, работы ведутся без разрешительных документов.

Информацию проверили.

Было зафиксировано, что в карьере работает спецтехника, а грузовики вывозят песочно-гравийную смесь.

Полицейские выяснили, кто организовал незаконную открытую добычу природных ресурсов. Им оказался уроженец Ставропольского края 1968 г.р..

Как подсчитала экспертиза, ущерб составил более 600 тысяч рублей. Общий объем добытых природных ресурсов составил порядка 2300 кубических метров.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 158 УК РФ (Кража).

Мужчине грозит лишение свободы на срок до 10 лет с выплатой крупного денежного штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU