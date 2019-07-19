В Молочном под Вологдой завелся пироман
За одну ночь в поселке подожгли два дома
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В Молочном за ночь сгорело сразу два дома. 19 июля в 1:03 на пульт дежурного МЧС поступило сообщение о ЧП на улице Подлесной. Там горел деревянный дом.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Вологодской области, на место выехали 5 единиц техники, в тушении пожара было задействовано 19 человек.
Дом был нежилой, никто не пострадал. Но деревянная постройка выгорела на площади 120 квадратных метров: сгорела кровля, повреждены межэтажные перекрытия, а также внутренняя и наружная отделка дома.
Кроме того, сгорел нежилой деревянный дом на улице Октябрьской.
В обоих случаях причиной пожаров назвывается поджог.
ИСТОЧНИК KP.RU