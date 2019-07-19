Банк ПСБ снизил ставки по ипотеке до конца лета

СЕГОДНЯ 13:13 2019-07-19T13:15:35+03:00

Кредит на покупку квартиры в новостройке можно получить под 9,3 %

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ПСБ в рамках акции снизил ставки на ипотеку в новостройках. До конца лета новую квартиру при первоначальном взносе от 15% стоимости жилья можно приобрести по ставке 9,3% годовых.

Есть несколько условий, которые нужно выполнить, чтобы получить ипотечный кредит по привлекательным условиям.

Заявку на кредит под 9,3% в новостройке можно подать в одном из 57 ипотечных офисов ПСБ по всей России. Предложение действует по кредитам на сумму от 7 млн рублей для недвижимости в Москве и Московской области, 5 млн рублей — в Санкт-Петербурге и Ленобласти, 3,5 млн рублей — во всех остальных регионах.

Приобретаемая квартира должна располагаться в одном из аккредитованных банком объектов, перечень которых опубликован на сайте. Максимальная сумма кредита — 30 млн руб. для Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга или до 20 млн руб. в других регионах, срок кредита до 25 лет. ПСБ предлагает широкий выбор программ ипотечного кредитования как первичном и вторичном рынке, а также программы рефинансирования действующих ипотечных кредитов.

Напомним, клиентам доступен сервис дистанционного оформления кредита от подачи заявки до проведения сделки в офисах партнеров. Партнерская сеть ПСБ в сегменте ипотеки насчитывает более 300 компаний на всей территории России, перечень компаний-партнеров доступен на сайте банка.

Заемщики ПСБ могут также воспользоваться сервисом заказа оценки недвижимости онлайн на сайте psb-ocenka.ru. Подробнее с условиями ипотечных программ ПСБ вы можете на сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU