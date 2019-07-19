2019-07-19T12:46:03+03:00
Происшествия

Под Череповцом под поезд попал 54-летний мужчина

Он погиб на месте
Иван Чухнин
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Под Череповцом произошло ЧП на железнодорожных путях. Трагедия случилась около станции Хемалда.

Как сообщает линейный отдел транспортной полиции, 54-летний мужчина переходил железную дорогу в неположенном месте.

Он не обратил внимания, что идет пассажирский поезд. Машинист пытался предотвратить ЧП, подавая звуковые и световые сигналы, затем применил экстренное торможение, однако трагедии избежать не удалось.

Личность погибшего установлена, о произошедшем уведомлены родственники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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