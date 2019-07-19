Под Соколом утонул молодой человек
ЧП случилось в карьере у деревни Барское
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Водолазов экстренно вызвали в Сокольский район. Там утонул человек.
Как сообщает сайт Сокол.Инфо, ЧП случилось 17 июля.
В 21:40 в ЕДДС Сокольского района поступила информация от очевидцев.
Они сообщили, что на южной развилке дороги Сокол-Вологда в карьере около деревни Барское мог утонуть молодой человек.
Спасатели выезжали на место, но без в водоеме водолазов никого найти не сумели.
В итоге утонувшего нашли только 18 июля на дне карьера.
Погибший - 26-летний местный житель, уточняет портал Город Во.
ИСТОЧНИК KP.RU