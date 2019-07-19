Вологда получила 25 низкопольных автобусов
25 низкопольные ЛиАЗы были приобретены за счёт средств областного бюджета для автопарка Вологды.
Они оснащены на газомоторными двигателями.
Использование газа дает экономию на топливе и делает транспорт безопаснее для окружающей среды.
На всех машинах установлены автоматические системы объявления остановок и электронные системы отображения маршрута.
В автобусе предусмотрена площадка для провоза инвалидных колясок. И еще одно новшество - транспортные средства оборудованы терминалами для оплаты проезда банковскими картами.
Новые машины можно увидеть на маршрутах: №1, №18 и №28, а затем добавят на №2 и №17.
Как поясняет пресс-служба администрации города, именно эти маршруты проходят через крупные социальные и медицинские учреждения Вологды.
Автобусы начали перевозить горожан с 19 июля.
ИСТОЧНИК KP.RU