Вологда получила 25 низкопольных автобусов

СЕГОДНЯ 10:11 2019-07-19T10:11:01+03:00

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25 низкопольные ЛиАЗы были приобретены за счёт средств областного бюджета для автопарка Вологды.

Они оснащены на газомоторными двигателями.

Использование газа дает экономию на топливе и делает транспорт безопаснее для окружающей среды.

На всех машинах установлены автоматические системы объявления остановок и электронные системы отображения маршрута.

В автобусе предусмотрена площадка для провоза инвалидных колясок. И еще одно новшество - транспортные средства оборудованы терминалами для оплаты проезда банковскими картами.

Новые машины можно увидеть на маршрутах: №1, №18 и №28, а затем добавят на №2 и №17.

Как поясняет пресс-служба администрации города, именно эти маршруты проходят через крупные социальные и медицинские учреждения Вологды.

Автобусы начали перевозить горожан с 19 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU