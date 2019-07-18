В центре Вологды снова работают пожарные

СЕГОДНЯ 18:06 2019-07-18T18:07:23+03:00

На улице Герцена загорелся дом, который тушили вчера

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В Вологде вновь загорелся дом, который тушили вчера. Пожарные машины снова выехали на Герцена, 44.

В 17:30 у здания работало несколько пожарных расчетов. Как сегодня пояснили в пресс-службе МЧС, предположительная причина вчерашнего ЧП - поджог.

Сегодня при разборе завалов вновь началось возгорание: вероятно, огонь затаился под слоем угля и пепла, а при попадании кислорода горение активизировалось

ИСТОЧНИК KP.RU