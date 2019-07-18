В центре Вологды снова работают пожарные
На улице Герцена загорелся дом, который тушили вчера
Фото портала Город Во.
Изменить размер текста:
В Вологде вновь загорелся дом, который тушили вчера. Пожарные машины снова выехали на Герцена, 44.
В 17:30 у здания работало несколько пожарных расчетов. Как сегодня пояснили в пресс-службе МЧС, предположительная причина вчерашнего ЧП - поджог.
Сегодня при разборе завалов вновь началось возгорание: вероятно, огонь затаился под слоем угля и пепла, а при попадании кислорода горение активизировалось
ИСТОЧНИК KP.RU