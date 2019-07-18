2019-07-18T18:08:39+03:00
Происшествия

В Вологде три недели назад пропала 35-летняя женщина

Дома ее ждет сын
Иван Чухнин
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Дома Светлану ждет сын.Дома Светлану ждет сын.
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В Вологде ищут Светлану Валерьевну Коршунову. Она ушла из своего дома на улице Псковской 26 июня.

Она должна была вернуться на следующий день, но этого не произошло. Ее сестра пишет:

- 27 июня примерно в 13:30 я дозвонилась до нее, она сказала, что скоро придет, но после этого телефон стал недоступен, - пишет Ольга.

"Света, дома тебя ждёт сын, выйди на связь!" - пишет сестра. надеясь, что Светлана ее услышит.

К поискам подключились волонтеры. Это женщина с серо-голубыми глазами и светлыми волосами.

У нее есть глубокий шрам на правом плече, татуировка на пояснице (кельтский узор), также шрам на лбу.

Была одета в темно-серых джинсах, черной толстовке с капюшоном и в розовых слипонах.

Всех, кто имеет какую-либо информацию о местонахождении Светланы, просят позвонить по телефонам: 102 – полиция или 8-911-505-68-98 – волонтеры поисково-спасательного отряда «Ты не один».

ИСТОЧНИК KP.RU

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