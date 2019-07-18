В Вологде суд оштрафовал организатора интеллектуальной игры
В Вологде была оштрафована организатор интеллектуальной игры. Она признана судом виновной в том, что бизнес велся без регистрации.
Речь идет об организаторе интеллектуально-развлекательной игры «KinoSecret» в Вологде. Решение о штрафе мировой суд вынес 16 июля.
Было установлено, что с января 2019 года предпринимательская деятельность осуществляла без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.
Игры проводились в пабе «Верхняя палуба», информация об мероприятии размещалась в «ВКонтакте».
Как сообщает пресс-служба судов Вологодской области, на предпринимательницу был составлен протоколом об административном правонарушении. А суд признал виновной и оштрафовал ее на 500 рублей. Это минимальная сумма, предусмотренная ч. 1 ст. 14.1 КоАП РФ.
ИСТОЧНИК KP.RU