2019-07-18T16:14:04+03:00
Общество

В Вологде суд оштрафовал организатора интеллектуальной игры

Она не зарегистрировалась как предприниматель
Иван Чухнин
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В Вологде была оштрафована организатор интеллектуальной игры. Она признана судом виновной в том, что бизнес велся без регистрации.

Речь идет об организаторе интеллектуально-развлекательной игры «KinoSecret» в Вологде. Решение о штрафе мировой суд вынес 16 июля.

Было установлено, что с января 2019 года предпринимательская деятельность осуществляла без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

Игры проводились в пабе «Верхняя палуба», информация об мероприятии размещалась в «ВКонтакте».

Как сообщает пресс-служба судов Вологодской области, на предпринимательницу был составлен протоколом об административном правонарушении. А суд признал виновной и оштрафовал ее на 500 рублей. Это минимальная сумма, предусмотренная ч. 1 ст. 14.1 КоАП РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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