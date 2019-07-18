Банда грабителей из бывших полицейских пойдет под суд

СЕГОДНЯ 14:28 2019-07-18T14:32:22+03:00

Изменить размер текста: A A

СК России по Вологодской области завершено расследование уголовного дела по обвинению членов организованной преступной группы в 27 грабежах и кражах.

Преступления совершались в Череповце, Череповецком и Шекснинском районах.

Под суд пойдут семеро череповчан, самому молодому из которых нет и 25, самому страшему - 42 года .

Как сообщала "Комсомолка", шестерых из них задержали около 17 час. 30 мин. 29 сентября 2018 года. Они прибыли к салону ювелирных изделий на проспекте Победы в Череповце для совершения ограбления.

Они были задержаны и помещены под стражу. Затем был арестован и седьмой член банды.

Среди задержанных оказался и действующий сотрудник полиции, 1982 г.р., а также двое уволившихся из полиции, мужчин 1987 и 1988 г.р.

Все они в свое время являлись оперативными сотрудниками УМВД России по г.Череповцу. Поэтому возникла версия, что они имели реальную возможность влиять на раскрытие ранее совершенных грабежей.

Дела о совершенных и не раскрытых хищениях чужого имущества в Череповце и нескольких ближайших районах были подняты из архива.

По делу было проведено более ста судебных экспертиз.

По версии следствия, организованная преступная группа в составе семи человек под руководством бывшего и действующего сотрудников полиции действовала с июля 2016 по сентябрь 2018 года.

На территории Череповца,Череповецкого и Шекснинского районов Вологодской области было совершено 27 грабежей и краж имущества предпринимателей и организаций, включая изделия из драгоценных металлов из ювелирных салонов, денег из кассы аптеки, булочной, лотерейного магазина, а также попытки вскрыть и взорвать банкоматы.

Причиненный обвиняемыми ущерб оценивается как особо крупный и составляет более 9 млн. рублей.

Кроме того, вскрылся и факт причастности организатора группы к произошедшему в июле 2018 года по его вине дорожно-транспортному происшествию, в котором серьезно пострадал 29-летний череповчанин.

В настоящее время завершено производство следственных действий и обвиняемые ознакомлены с материалами уголовного дела.

После подписания обвинительного заключения прокурором материалы передадут в суд, сообщает следственное управление СК РФ по Вологодской области.

Кража из ювелирных магазинов и вскрытие банкомата.Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Вологодской области завершено расследование уголовного дела по обвинению членов организованной преступной группы в совершении нескольких десятков грабежей и краж в городе Череповце и за его пределами. Семеро череповчан в зависимости от роли каждого обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных пп. а , б ч.3 ст. 161 УК РФ, ч. 3 ст. 30, пп. а , б ч. 4 ст. 158 УК РФ, п. а ч. 4 ст. 158 УК РФ, ч. 3 ст. 30, пп. а , б ч.3 ст.161 УК РФ, пп. а , б ч. 2 ст. 158 УК РФ и ч. 1 ст. 264 УК РФ. Напомним, что шестеро мужчин 1995-1977 годов рождения около 17 часов 30 минут 29 сентября 2018 года прибыли к салону ювелирных изделий на проспекте Победы в городе Череповце для совершения ограбления. Сотрудниками УМВД России по городу Череповцу и управления Росгвардии они были задержаны и переданы следователям СКР. По ходатайству следствия все они судом были помещены под стражу, а позднее был арестован и седьмой член преступной группы. Среди задержанных оказался действующий сотрудник полиции 1982 года рождения, а также двое его бывших коллег 1987 и 1988 годов рождения. Все они в свое время являлись оперативными сотрудниками УМВД России по городу Череповцу и имели реальную возможность повлиять на раскрытие ранее совершенных грабежей, обстоятельства которых устанавливали следователям СК России. За время следствия следователем СКР проанализирован колоссальный объем информации, включая материалы оперативно-разыскной деятельности и уголовных дел прошлых лет о совершенных и нераскрытых хищениях чужого имущества в Череповце и нескольких ближайших районах. Более ста судебных экспертиз проведено по делу, еще больше допросов, очных ставок, проверок показаний на месте не сотрудничавших со следствием фигурантов, результаты которых тщательно сопоставлялись следователем с иными доказательствами довольно длительной и хорошо организованной преступной деятельности. По версии следствия, организованная преступная группа в составе семи человек под руководством бывшего и действующего сотрудников полиции действовала с июля 2016 по сентябрь 2018 года на территории города Череповца, Череповецкого и Шекснинского районов Вологодской области. За это время ею совершено 27 грабежей и краж имущества предпринимателей и организаций, включая изделия из драгоценных металлов из ювелирных салонов, денег из кассы аптеки, булочной, лотерейного магазина, а также попытки вскрыть и взорвать банкоматы. Причиненный обвиняемыми ущерб оценивается как особо крупный и составляет более 9 млн рублей. Кроме того, вскрылся и факт причастности организатора группы к произошедшему в июле 2018 года по его вине дорожно-транспортному происшествию, в котором серьезно пострадал 29-летний череповчанин. В настоящее время завершено производство следственных действий, обвиняемые ознакомлены с материалами уголовного дела, в ближайшее время оно будет направлено для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU