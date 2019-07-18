Бесплатнные занятия по экзотическому виду спорта пройдут у вологодского драмтеатра
Популиризировать здоровый образ жизни будут до середины сентября
Как приятно заниматься на свежем воздухе спортом вологжане могут узнать бесплатно.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Каждое воскресенье до середины сентября в Вологде на свежем воздухе будт проходить бесплатные занятия по йоге.
Тренировка по йоге в это воскресенье пройдет на площадке у областного драмтеатра.
Она проводится в рамках федерального проекта «Зеленый фитнес». Это движение направлено на популяризацию спорта и здорового образа жизни - по все стране проводятся еженедельные бесплатные спортивные мероприятия.
Начало занятия в 17 часов. Для участия в нем достаточно зарегистрироваться и взять с собой коврик!
Планируется, что занятия различными видами спорта в Вологде будут проходить каждое воскресенье до глубокой осени.
ИСТОЧНИК KP.RU