Бесплатнные занятия по экзотическому виду спорта пройдут у вологодского драмтеатра

СЕГОДНЯ 13:34 2019-07-18T13:51:53+03:00

Как приятно заниматься на свежем воздухе спортом вологжане могут узнать бесплатно. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Популиризировать здоровый образ жизни будут до середины сентября

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Каждое воскресенье до середины сентября в Вологде на свежем воздухе будт проходить бесплатные занятия по йоге.

Тренировка по йоге в это воскресенье пройдет на площадке у областного драмтеатра.

Она проводится в рамках федерального проекта «Зеленый фитнес». Это движение направлено на популяризацию спорта и здорового образа жизни - по все стране проводятся еженедельные бесплатные спортивные мероприятия.

Начало занятия в 17 часов. Для участия в нем достаточно зарегистрироваться и взять с собой коврик!

Планируется, что занятия различными видами спорта в Вологде будут проходить каждое воскресенье до глубокой осени.

ИСТОЧНИК KP.RU