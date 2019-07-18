На перекрестке Ленинградской и Петина автобус сбил молодую вологжанку
Она переходила дорогу на зеленый свет
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В Вологде на улице Ленинградской сбили девушку.
ЧП случилось 17 июля около 13:20 возле дома 80, на перекрестке Лениградской и Петина.
Там 24-летняя девушка попала под автобус ПАЗ.
Автобусом управлял 51-летний мужчина.
Как сообщает городская ГИБДД, девушка переходила проезжую часть дороги на зелёный сигнал светофора.У нее ушибы, она отправлена на амбулаторное лечение.
ИСТОЧНИК KP.RU