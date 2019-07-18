2019-07-18T13:20:26+03:00
Происшествия

На перекрестке Ленинградской и Петина автобус сбил молодую вологжанку

Она переходила дорогу на зеленый свет
Иван Чухнин
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В Вологде на улице Ленинградской сбили девушку.

ЧП случилось 17 июля около 13:20 возле дома 80, на перекрестке Лениградской и Петина.

Там 24-летняя девушка попала под автобус ПАЗ.

Автобусом управлял 51-летний мужчина.

Как сообщает городская ГИБДД, девушка переходила проезжую часть дороги на зелёный сигнал светофора.У нее ушибы, она отправлена на амбулаторное лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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