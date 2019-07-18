Два череповчанина пытались вынести со стройки металлическую опалубку

СЕГОДНЯ 12:47 2019-07-18T12:47:11+03:00

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В Череповце сотрудники патрульно-постовой службы задержали воров. В полицию города Череповца позвонил З6-летний мужчина.

Он пояснил, что на территории стройки находятся подозрительные люди.

В результате полиция задержала двоих несунов - мужчины пытались вынести со стройки 18 соединительных ригелей для опалубки.

Ворами оказались местные жители 41 и 50 лет.

Металлические изделия они собирались сдать в металлолом и получить деньги.

В отношении их возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и по ч. 2 ст. 158 «Кража».

Друзьям грозит до 5 лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU