Два череповчанина пытались вынести со стройки металлическую опалубку
В Череповце сотрудники патрульно-постовой службы задержали воров. В полицию города Череповца позвонил З6-летний мужчина.
Он пояснил, что на территории стройки находятся подозрительные люди.
В результате полиция задержала двоих несунов - мужчины пытались вынести со стройки 18 соединительных ригелей для опалубки.
Ворами оказались местные жители 41 и 50 лет.
Металлические изделия они собирались сдать в металлолом и получить деньги.
В отношении их возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и по ч. 2 ст. 158 «Кража».
Друзьям грозит до 5 лет колонии.
ИСТОЧНИК KP.RU