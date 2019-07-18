2019-07-18T12:09:33+03:00
Происшествия

В Вологде новенький самокат украли прямо из магазина

Покупатель неосмотрительно оставил технику в тамбуре
Иван Чухнин
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В Вологде электрический самокат украли прямо из магазина.

В полицию обратился 27-летний мужчина. Он оставил в тамбуре магазина на улице Мальцева электрический самокат стоимостью 14 тысяч рублей. Он его купил буквально пару часов назад в этом магазине, успел сделать кружок по городу, но вернулся в магазин - нужно было еще сделать покупку.

Судя по камерам видеонаблюдения, самокат украл вологжанин, который проходил мимо магазина. Он заметил в тамбуре самокат. Подождав несколько минут, он украл его.

Молодого мужчину задержали. Он признался, что снес технику в комиссионный магазин. Там он выручил 1,5 тысячи рублей. Теперь за кражу ему грозит до 2 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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