2019-07-18T11:29:54+03:00
Происшествия

Молния спалила частный дом на Вологодчине

Он полностью уничтожен огнем
Иван Чухнин
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Частный дом сгорел полностью.Частный дом сгорел полностью.Фото: ГУ МЧС по Вологодской области
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В Череповецком районе в деревне Большой Двор сгорел частный одноэтажный деревянный дом. Пожар произошел 17 июля около 18 часов.

По данным службы пожаротушения, хозяйка здания — 48-летняя женщина.

Несмотря на шедший дождь, дом полностью сгорел. Пожарным удалось отстоять припаркованную рядом «Газель» и две хозпостройки.

Ущерб составил более полумиллиона рублей.

Называется причина возгорания — удар молнии. Здание было застраховано.

ИСТОЧНИК KP.RU

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