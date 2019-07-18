Молния спалила частный дом на Вологодчине
Он полностью уничтожен огнем
Частный дом сгорел полностью.Фото: ГУ МЧС по Вологодской области
Изменить размер текста:
В Череповецком районе в деревне Большой Двор сгорел частный одноэтажный деревянный дом. Пожар произошел 17 июля около 18 часов.
По данным службы пожаротушения, хозяйка здания — 48-летняя женщина.
Несмотря на шедший дождь, дом полностью сгорел. Пожарным удалось отстоять припаркованную рядом «Газель» и две хозпостройки.
Ущерб составил более полумиллиона рублей.
Называется причина возгорания — удар молнии. Здание было застраховано.
ИСТОЧНИК KP.RU