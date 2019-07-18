Град и ливни: погодные аномалии угрожают дачам на Вологодчине
Фото Александра Швецова. Вот такого размера град выпал в Тоншалово 17 июля.
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В Вологодской области повсеместно продолжаются дожди, иногда ливни. 17 июля в Череповце и Череповецком районе выпал крупный град.
Он повредил листья огородных растений. В городе взревели автосигнализации.
Как предупреждает Вологодский центр гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, по 19 июля ожидаются продолжительные дожди. Возможен подъем уровня воды в реках региона.
40—60 сантиметров подъема реки грозят подтоплением дач и коттеджных поселков, подмывом насыпей дорог, возможно засорение русел рек и ливневой канализации.
ИСТОЧНИК KP.RU