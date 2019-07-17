2019-07-17T18:29:45+03:00
Происшествия

В Вологде начался второй пожар в центре города

ЧП произошло на улице Герцена
Иван Чухнин
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Стоп-кадр видео ranpress.ruСтоп-кадр видео ranpress.ru
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В центре Вологды еще один пожар.

Час назад мы сообщали о том, что загорелось здание летнего кафе "Ерш", что напротив областного УМВД.

Буквально через час новое ЧП: пожар на улице Герцена.

Как сообщают очевидцы, полыхает здание на перекрестке улиц Зосимовской и Герцена за зданием областного диабет-центра.

Это двухэтажный деревянный дом, уже нежилой.

Как сообщили очевидцы, пожарные подъехали в 17:52. Начались работы по локализации огня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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