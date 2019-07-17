В Вологде начался второй пожар в центре города
ЧП произошло на улице Герцена
Стоп-кадр видео ranpress.ru
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В центре Вологды еще один пожар.
Час назад мы сообщали о том, что загорелось здание летнего кафе "Ерш", что напротив областного УМВД.
Буквально через час новое ЧП: пожар на улице Герцена.
Как сообщают очевидцы, полыхает здание на перекрестке улиц Зосимовской и Герцена за зданием областного диабет-центра.
Это двухэтажный деревянный дом, уже нежилой.
Как сообщили очевидцы, пожарные подъехали в 17:52. Начались работы по локализации огня.
ИСТОЧНИК KP.RU