В Вологде начался второй пожар в центре города

СЕГОДНЯ 18:21 2019-07-17T18:29:45+03:00

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В центре Вологды еще один пожар.

Час назад мы сообщали о том, что загорелось здание летнего кафе "Ерш", что напротив областного УМВД.

Буквально через час новое ЧП: пожар на улице Герцена.

Как сообщают очевидцы, полыхает здание на перекрестке улиц Зосимовской и Герцена за зданием областного диабет-центра.

Это двухэтажный деревянный дом, уже нежилой.

Как сообщили очевидцы, пожарные подъехали в 17:52. Начались работы по локализации огня.

ИСТОЧНИК KP.RU