В Череповце строят производство для изготовления теплообменников для ТЭЦ и ГРЭС

СЕГОДНЯ 17:55 2019-07-17T17:55:29+03:00

Изменить размер текста: A A

В Череповце будут изготавливать теплообменники для ТЭЦ и ГРЭС. Новое производство планируют построить в Индустриальном парке «Череповец».

Предприятие «Тепловой элемент» из Архангельской области планирует вложить в экономику моногорода порядка 65 миллионов рублей, создав 50 рабочих мест.

Об этом сообщает Инвестагентство «Череповец».

Кроме короткого транспортного плеча для поставки металла инвестора привлекает возможность воспользоваться льготами ТОСЭР, в первую очередь налоговыми.

«Преимущества резидентов ТОСЭР заключаются в налоговых льготах, − поясняет генеральный директор Инвестиционного агентства «Череповец» Оксана Андреева. — Ставка налога на прибыль, имущество и землю в первые 5 лет составляет 0%. Кроме этого на весь период действия ТОСЭР, резидентам, зарегистрировавшимся в первые три года с момента создания территории опережающего развития, отчисления во внебюджетные фонды составляют не 32%, а 7,6%. Это даёт возможность направить средства на развитие производства».

В реестр резидентов ТОСЭР «Череповец» на сегодня вошли уже 12 резидентов. Их общий объем инвестиций к 2027 году превысит 4,2 млрд рублей. Предприятия обещают создать 963 новых рабочих места.

ИСТОЧНИК KP.RU