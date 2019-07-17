Автомобиль упал с дороги в Онежское озеро

СЕГОДНЯ 17:26 2019-07-17T17:26:50+03:00

В аварии пострадали люди.

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В Вытегорском районе легковушка упала в озеро. Информацию о ЧП разместили в группе "ВКонтакте" Арктический спасательный центр МЧС России "Вытегра".

ЧП случилось днем 17 июля.

В районе 11-12 км автодороги на Андому гору водитель легкового автомобиля ВАЗ-2110 не справился с управлением, в результате автомобиль опрокинулся в озеро Онежское. Спасатели прибыли на место. Им оказана помощь водителю и двум пассажирам легковушки.

Все они были экстренно госпитализированы каретой скорой помощи в Вытегорскую центральную районную больницу.

Автомобиль был вытащен из воды на берег. Угроза разлива топлива в водоем устранена.

ИСТОЧНИК KP.RU