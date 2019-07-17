Автомобиль упал с дороги в Онежское озеро
Трое туристов госпитализированы в районную больницу
В аварии пострадали люди.
Изменить размер текста:
В Вытегорском районе легковушка упала в озеро. Информацию о ЧП разместили в группе "ВКонтакте" Арктический спасательный центр МЧС России "Вытегра".
ЧП случилось днем 17 июля.
В районе 11-12 км автодороги на Андому гору водитель легкового автомобиля ВАЗ-2110 не справился с управлением, в результате автомобиль опрокинулся в озеро Онежское. Спасатели прибыли на место. Им оказана помощь водителю и двум пассажирам легковушки.
Все они были экстренно госпитализированы каретой скорой помощи в Вытегорскую центральную районную больницу.
Автомобиль был вытащен из воды на берег. Угроза разлива топлива в водоем устранена.
ИСТОЧНИК KP.RU