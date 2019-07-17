В центре Вологды горит кафе

СЕГОДНЯ 17:12 2019-07-17T18:32:26+03:00

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В центре Вологды - пожар. Фотографии столба черного дыма появились в соцсетях.

Как оказалось это горит кафе, находящееся возле реки Золотухи, напротив областного УВД.

Как подтвердили в региональном управлении МЧС, горит кафе "Ерш", что на улице Мира, 17.

Информация о ЧП появилась у дежурного ЕДДС в 16:30 17 июля.

На место - к летнему кафе - отправились пожарно-спасательные подразделения.

На месте работает 25 пожарных, горит здание площадью около 600 квадратных метров. Кафе не работало уже два года.

Внимание! Час спустя загорелось еще одно здание в центре Вологды. Подробности ЗДЕСЬ.

ИСТОЧНИК KP.RU