В центре Вологды горит кафе
Столб черного дыма виден из разных микрорайонов
Фото Яны Широковой.
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В центре Вологды - пожар. Фотографии столба черного дыма появились в соцсетях.
Как оказалось это горит кафе, находящееся возле реки Золотухи, напротив областного УВД.
Как подтвердили в региональном управлении МЧС, горит кафе "Ерш", что на улице Мира, 17.
Информация о ЧП появилась у дежурного ЕДДС в 16:30 17 июля.
На место - к летнему кафе - отправились пожарно-спасательные подразделения.
На месте работает 25 пожарных, горит здание площадью около 600 квадратных метров. Кафе не работало уже два года.
Внимание! Час спустя загорелось еще одно здание в центре Вологды. Подробности ЗДЕСЬ.
ИСТОЧНИК KP.RU