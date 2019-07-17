В Бабаево закрыли притон с проститутками

СЕГОДНЯ 16:24 2019-07-17T16:24:34+03:00

Изменить размер текста: A A

В Бабаево мужчина организовал секс-индустрию. Услуги, которые можно было заказать по телефону, предоставлялись с мая по декабрь 2018 года.

Секс-бизенсмен привлек к работе девушек, организовывал им встречи с клиентами, развозил их на своей машине, собирал за выполненные заказы деньги.

С жрицами людьми он поступал по-братски - отдавал половину полученного вознаграждения.

Однако деятельность на ниве секса прикрыли. Для этого 18 декабря полицией была организована спецоперация.

Материалы уголовного дела рассмотрел районный суд.

Как сообщает областная прокуратура, 16 июля был вынесен обвинительный приговор организатору бизнеса. Сутенера осудили на 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года.

ИСТОЧНИК KP.RU