Развратник из Ростова на Дону насиловал падчерицу и снимал это на видео
В Соколе районный суд осудил сексуального развратника - 37-летнего мужчину, приехавшего из Ростова на Дону. Он жил с сокольчанкой, у которой была дочь.
Следователи выявили 5 эпизодов насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней.
В период с февраля по декабрь 2018 года он насильничал, при этом осуществлял фото- и видеосъемку.
Подсудимый признал свою вину в совершенном преступлении частично.
Суд назначил ему наказание - 10 лет с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев в колонии строгого режима.
Кроме того, суд обязал выплатить 500 тысяч рублей в пользу потерпевшей.
Пока приговор суда еще не вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU