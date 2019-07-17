Развратник из Ростова на Дону насиловал падчерицу и снимал это на видео

СЕГОДНЯ 15:27 2019-07-17T15:28:16+03:00

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В Соколе районный суд осудил сексуального развратника - 37-летнего мужчину, приехавшего из Ростова на Дону. Он жил с сокольчанкой, у которой была дочь.

Следователи выявили 5 эпизодов насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней.

В период с февраля по декабрь 2018 года он насильничал, при этом осуществлял фото- и видеосъемку.

Подсудимый признал свою вину в совершенном преступлении частично.

Суд назначил ему наказание - 10 лет с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев в колонии строгого режима.

Кроме того, суд обязал выплатить 500 тысяч рублей в пользу потерпевшей.

Пока приговор суда еще не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU