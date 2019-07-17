15-летний подросток потратил 58 тысяч рублей с карты пенсионера

СЕГОДНЯ 13:41 2019-07-17T13:41:52+03:00

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В Верховажском районе с банковского счета пенсионера исчезло почти 58 тысяч рублей. В хищении заподозрен 15-летний подросток.

Вечером 23 апреля к нему у магазина в поселке Пежма Верховажского района обратилась женщина, которую за покупками отправил местный пенсионер. Он вручил женщине свою банковскую карту и мобильный телефон. А та попросила помощи у подростка, чтобы перевести деньги за продукты.

Подросток решил воспользоваться ситуацией. Он, используя мобильный телефон, решил поживиться деньгами пенсионера: с помощью службы мобильных платежей и онлайн-сервиса банка он в течение двух недель тратил деньги потерпевшего.

Подросток пополнял свой счет в букмекерской конторе, осуществлял переводы на банковский счет своего знакомого и совершал покупки в магазинах как в Вологодской области и за пределами региона.

Всего было потрачено почти 57,8 тысяч рублей.

Сейчас ведется расследование уголовного дела.

За кражу с банковского счета ему грозит штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей, либо принудительные работы, либо лишение свободы на срок до 6 лет, сообщает следственное управление СК РФ по Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU