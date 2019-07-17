2019-07-17T13:05:27+03:00
Общество

Эпопея с крупным должником: коттедж отключили от газа с помощью экскаватора

Теперь за подключение придется платить еще больше
Иван Чухнин
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Отключали газ при помощи экскаватора и лопаты. Фото Город Че.Отключали газ при помощи экскаватора и лопаты. Фото Город Че.
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В поселке Климовское отключили дом самого крупного должника Череповецкого района. Мужчина задолжал за газ 41 тысячу рублей. Александр перестал платить за топливо с 2015 года. Ему уже отключали газ за долг в 28 тыс. рублей. Потом, после подключения, мужчина сделал единоразовый взнос в июне 2018 года и снова перестал платить.Он пояснил. что у него работа и нет времени гасить задолженность. Долг составил 41 тысячу 66 рублей.

При этом дверь газовикам мужчина не открывал, а звонки игнорировал. Очередной раз они прибыли к дому уже с техникой. Должник переговорил с газовиками за закрытой калиткой. Мужчина сослался на тяжелую жизненную ситуацию и все же попытался решить вопрос.

Но решение было уже принято - должника отключить. Из всех потребителей, которые пользуются газом на территории Череповца и района, фактически это самый крупный должник.

Отключить подачу газа можно было на участке собственника, но доступа к нему не было - территория огорожена забором.

Как сообщает портал Город Че, коттедж отключили за пределами владений: с помощью экскаватора сделали раскоп газопровода и установили заглушку.

Кстати, сумма раскопок и проведения отключения-подключения газа на участке составит около 15 тысяч рублей, а вне — около 40 тысяч рублей. Эта сумма прибавляется к итоговой сумме долга.

Всего по области в неплательщиках ходят 45 215 человек. И после предупреждения такая участь может ждать каждого.

ИСТОЧНИК KP.RU

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