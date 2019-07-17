Три года будут ремонтировать разбитую дорогу Вологда-Вохтога

СЕГОДНЯ 11:01 2019-07-17T11:02:22+03:00

Часть трассы не видела ремонта с советских времен

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На Вологодчине возьмутся за разбитую автодорогу Грязовец-Вохтога. Ее приведут в порядок в течение ближайшие три года.

В этом году на нее выделят средства, чтобы сделать проезжими 10,8 километров дороги.

Дорога Грязовец-Вохтога протяженностью более 50 км находится в ужасном состоянии.

Как говорят местные жители, часть дороги не видела ремонта с советских времен. Всего на ремонт дороги Грязовец - Вохтога выделено 672 млн.рублей. Работы распланированы на 3 года.

Как сообщил начальник департамента дорожного хозяйства Андрей Накрошаев, первый этап планируют завершить к началу августа.

А затем на самых проблемных участках будут проведены изыскательные работы, подготовлен проект по их восстановлению.

Под второй этап ремонта попадет участок протяженностью 10,3 километра, а завершатся работы третий год восстановят участок длиной 33,2 километра

ИСТОЧНИК KP.RU