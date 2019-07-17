В Череповце ограничат движение
Это связано с празднованием Дня металлурга
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20 июля в Череповце ограничат движение. Это связано с празднованием Дня металлурга.
Об этом информирует мэрия Череповца.
Во время праздничного салюта, с 22:45 до 23:00, будет закрыто движение всех видов транспорта, а также пешеходное движение, на Октябрьском мосту и улице Парковой (от ул. Трубицына до развязки Октябрьского моста).
Кроме того в этот день будет ограничено движение транспорта по улице Мамлеева.
Власти предлагают горожан и гостей города пользоваться общественным транспортом.
ИСТОЧНИК KP.RU