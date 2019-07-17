2019-07-17T10:22:49+03:00
Общество

В Череповце ограничат движение

Это связано с празднованием Дня металлурга
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20 июля в Череповце ограничат движение. Это связано с празднованием Дня металлурга.

Об этом информирует мэрия Череповца.

Во время праздничного салюта, с 22:45 до 23:00, будет закрыто движение всех видов транспорта, а также пешеходное движение, на Октябрьском мосту и улице Парковой (от ул. Трубицына до развязки Октябрьского моста).

Кроме того в этот день будет ограничено движение транспорта по улице Мамлеева.

Власти предлагают горожан и гостей города пользоваться общественным транспортом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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