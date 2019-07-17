Двойную сплошную в Вологде отменят?

СЕГОДНЯ 10:12 2019-07-17T10:15:45+03:00

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В Вологде откорректируют нанесенную дорожную разметку

Несколько недель назад на городских улицах освежили разметку.

Автомобилисты обнаружили, что на некоторых участках напротив въездов и выездов из дворов была нанесена двойная сплошная линия. Вологжане пожаловались на неудобство городским властям.

Мэр Вологды Сергей Воропанов осмотрел улицы и потребовал объяснений.

.

Как оказалось, было нанесено 27 тысяч кв. м разметки. Работы выполнены по проекту,

который был утвержден в 2011 году. Всего по городу выявлено более 50 участков, где прерывистую разметку заменили двойной сплошная.

«По магистральным улицам Вологды, таким как Герцена, Ленинградская и другие, где поток транспорта большой, наносить прерывистую линию разметки недопустимо. Такие разрывы снижают безопасность на дорогах, приводят к заторам и дорожно-

транспортным происшествиям. Организовывая движение, мы

опираемся и на рекомендации от ГИБДД, которые также сводятся к

снижению конфликтных точек на дорогах», - пояснил ситуацию, и. о. начальника отдела транспорта Департамента городского хозяйства Вологды Евгений Сокольников.

Как заметил Мэр Вологды , с момента проектирования ситуация на дорогах значительно изменилась. И, возможно, сейчас не везде требуется двойная сплошная разметка для

обеспечения . Например, на ул. Мальцева, где не слишком интенсивное движение.

Автомобилистам неудобно и заезжать во двор, и выезжать с территории соседних домов.

Чтобы не нарушить правила и не пересечь двойную сплошную, необходимо доехать до перекрестка и только там развернуться.

Мэр поручил специалистам проанализировать все участки, где изменилась разметка, и там, где необходимо, откорректировать ее.

Возможно двойную сплошную отменят на немагистральных улицах - Мальцева, Можайского, Зосимовская, Ленина.

- Если нанесение прерывистой линии разметки не влечет за собой аварийных ситуаций, необходимо ее восстановить для удобства жителей. - подчеркнул Мэр Вологды

К слову, гарантийный срок нанесенной разметки составляет 3 месяца. Там, где она стерлась, подрядчик восстановит ее в рамках гарантийных обязательств, сообщает пресс-служба Администрации города Вологды.

ИСТОЧНИК KP.RU