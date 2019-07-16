2019-07-16T17:14:27+03:00
Происшествия

В Вологде полиция изъяла 70 литров незаконного алкоголя

Иван Чухнин
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В Вологде полицейские изъяли порядка 70 литров незаконного алкоголя. На сей раз при проверке торгового павильона, расположенного на улице Герцена, полицейские изъяли 507 единиц непищевой спиртосодержащей продукции общим объемом 50,7 литра, а также 13 единиц алкогольной продукции объемом 17,5 литров.

В отношении работника ларька составлен протокол по ч.1 ст. 14.1 - осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии).

Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 500 до 2 тысяч рублей.

По ст. 14.2 КоАП РФ - незаконная продажа товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена, штраф может составить от 30 до 40 тысяч рублей с конфискацией фальсификата.

ИСТОЧНИК KP.RU

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