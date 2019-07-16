В Череповце пойман 16-летний аккумуляторный вор

СЕГОДНЯ 16:47 2019-07-16T16:47:41+03:00

Ему грозит пять лет колонии

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В Череповце полицейские поймали вора, специализировавшегося на автомобильных аккумуляторах.

В полицию гоорода металлургов обратились сразу двое череповчан 46 и 25 лет. У обоих кто-то снял аккумуляторные батареи.

Оперуполномоченные установили, что к краже причастен подросток 16 лет.

В отделении полиции тот рассказал, что ночью в Индустриальном районе стояли два отечественных автомобиля без охранной сигнализации. Поэтому без лишнего шума он смог снять аккумуляторы.

Их он сдал в приемный пункт металлолома, а деньги потратил.

В отношении предприимчивого молодого человека возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража».

Статья грозит наказанием в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU