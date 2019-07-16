В Череповце пойман 16-летний аккумуляторный вор
В Череповце полицейские поймали вора, специализировавшегося на автомобильных аккумуляторах.
В полицию гоорода металлургов обратились сразу двое череповчан 46 и 25 лет. У обоих кто-то снял аккумуляторные батареи.
Оперуполномоченные установили, что к краже причастен подросток 16 лет.
В отделении полиции тот рассказал, что ночью в Индустриальном районе стояли два отечественных автомобиля без охранной сигнализации. Поэтому без лишнего шума он смог снять аккумуляторы.
Их он сдал в приемный пункт металлолома, а деньги потратил.
В отношении предприимчивого молодого человека возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража».
Статья грозит наказанием в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU