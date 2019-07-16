2019-07-16T16:18:15+03:00
Общество

Титул "Мисс Северсталь" завоевала машинист крана Ирина Баданина

Она работает на Череповецком металлургическом комбинате
Иван Чухнин
Поделиться:
Череповчанка Ирина Баданина. Фото конкурса "Мисс Северстали".Череповчанка Ирина Баданина. Фото конкурса "Мисс Северстали".
Изменить размер текста:

В Череповце прошел традиционный корпоративный конкурс "Мисс Северстали".

Титул завоевала машинист крана сортопрокатного производства Череповецкого металлургического комбината.

Ирина Баданина - это имя назвал на странице соцсети «ВКонтакте» генеральный директор дивизиона «Северсталь Российская сталь» Вадим Германов.

Финал конкурса прошел 15 июля в Ледовом дворце.

На высокой титул претендовали 11 работниц "Северстали" из Череповца и Колпино.

Кстати, Ирина Баданина стала победительницей и в номинации «Мисс «Интранет» – 2019».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Вологде полиция изъяла 70 литров незаконного алкоголя
В Череповце пойман 16-летний аккумуляторный вор
В Вологде капитально отремонтировали дом, пострадавший от взрыва бытового газа
Под Череповцом "Опель" протаранл "Ладу"
В Соколе работница мясокомбината отравилась моющим средством
Череповец пробуют отмыть с шампунем
В Вологде звучат сирены: идут проверки системы оповещения
Череповчане напали на дорожников, укладывающих асфальт
Дачники оплакивают урожай: по Вологодчине прокатились заморозки
В Череповце на стройке торгового центра обнаружили нелегалов
В Вологде ищут серийного похитителя икон из храмов
Пятеро пострадавших: автобус попал под грузовик на М-8
В Череповце раскрыто 8 случаев мошенничества при получении материнского капитала
ПСБ банк стал стратегическим партнером авиасалона МАКС
Полиция дважды закрывала казино в центре Вологды
Междуречье стало обладателем арт-объекта "Я люблю Междуречье"
Сразу двух детей сбили череповецкие автомобилисты в воскресенье вечером
Три машины разбились на трассе Вологда-Новая Ладога
В Зоопарке Деда Мороза под Великим Устюгом появился Добрыня