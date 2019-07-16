Титул "Мисс Северсталь" завоевала машинист крана Ирина Баданина
Она работает на Череповецком металлургическом комбинате
Череповчанка Ирина Баданина. Фото конкурса "Мисс Северстали".
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В Череповце прошел традиционный корпоративный конкурс "Мисс Северстали".
Титул завоевала машинист крана сортопрокатного производства Череповецкого металлургического комбината.
Ирина Баданина - это имя назвал на странице соцсети «ВКонтакте» генеральный директор дивизиона «Северсталь Российская сталь» Вадим Германов.
Финал конкурса прошел 15 июля в Ледовом дворце.
На высокой титул претендовали 11 работниц "Северстали" из Череповца и Колпино.
Кстати, Ирина Баданина стала победительницей и в номинации «Мисс «Интранет» – 2019».
ИСТОЧНИК KP.RU